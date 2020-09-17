شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى: الناس بتطلب تتصور معايا بتكشيرة "عشماوى" وكان لازم الشخصية تتكره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد العوضى، سعيد جدا بكل ما يحدث في حياتى سواء المهنية أو الشخصية، ومسلسل "الاختيار كان خطوة مهمة في مسيرتى ولم أفكر لحظة في خوض التجربة من عدمها لأن مش من الذكاء أن أفكر في فرصة قوية تجيلى لأن النجاح جزء كبير منه إقتناص الفرص".

وأضاف العوضى، خلال لقاءه في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى المذاع على قناة CbC، الفرصة لما تجيلى في عمل أجسد فيه هشام عشماوى في مسلسل لأضخم في العالم العربى منذ فترة كبيرة، وبتحمل رسالة توعية للناس بأن الجماعة الإرهابية دول بيفكروا ازاى، مينفعش أتردد أنى أخاف وانا عندى مقولة بتقول "اللى قلبه خفيف رزقه ضعيف" ودى بطبقها في حياتى.

وقال، أنا مينفعش أعمل شخصية زى دى وأكون مبتسم لأن هو أصلا شخصية مش بتاع سياسة هو بتاع قتل وتفجير، فكان لازم التكشيرة دى، وبقيت هي فعلا الموضوع كله والناس في الشارع بتتطلب منى تتصور بالتكشيرة دى يقولى عشان أوريها لخطيبتى.

وشارك أحمد العوضى فى أحدث أعماله من خلال مسلسل "شديد الخطورة"، ‏الذى يعرض على منصة watch it، ويتناول قضية الهاكرز ‏وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة.‏

مسلسل "شديد الخطورة" يخطط تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات على منصة watch it الرقمية، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى وريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

كما شارك العوضى فى موسم رمضان الماضى في مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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