شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الفن من تلفزيون الخليج 365.. إليسا تغازل أصالة والفيشاوى يستعد لطرح "نمبر 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون ”الخليج 365” موجز لأهم أخبار الفن المحلية والعالمية حتى الساعة وكواليسها، من إعداد محمد الحناوى وتقديم آلاء شتا وهشام عبد التواب.

وبدأ الموجز بعرض خبر عن وصلة غزل عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بين النجمتين أصالة وإليسا بعد طرح أصالة ألبومها الجديد "لا تستسلم"، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث يضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللهجة الخليجية.

كما استعرض الموجز انتهاء النجم اللبنانى عاصى الحلانى من تسجيل أغنية يهديها للشعب المصرى، تحمل اسم" أيوة يا مصريين" من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر ابو طالب، وتوزيع زووم، ومن المقرر طرحها خلال احتفالات السادس من أكتوبر.

فى نفس السياق، قال عاصى لـ"الخليج 365": "أحب أشكر الشعب المصرى اللى بتربطني بيه علاقة وثيقة.. مصر بلد كبيرة وأم الدنيا بشعبها وفنها وعراقتها، والجمهور المصرى قريب من قلبى، وأتمنى الخير لها ودوام الأمن والأمان والاستقرار، وأتمنى أيضًا الأغنية تنال إعجاب جمهورى فى مصر".

وتناول الموجز مشاركة النجم أحمد الفيشاوى جمهوره صورًا من جلسة تصوير جديدة له للإعلان عن قرب صدور أغنيته الجديدة "نمبر 2"، التى يستعد لإطلاقها خلال الفترة المقبلة.

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ومن ناحيته، علق النجم محمد رمضان على نية الفنان أحمد الفيشاوى طرح أغنية بعنوان "نمبر 2" وما تحمله من سخرية للقب المفضل لرمضان، قائلا: "مفيش حد يعرف يتريق على نمبر 1، نمبر وان دا حلم كل شخص فى الحياة، وكل إنسان فى أى مكان فى العالم.. وقال للفيشاوى ربنا يوفقك وإن شاء الله تبقى نمبر 2.

كما تناول الموجز شكوى النجم التونسى ظافر العابدين في فيديو على إنستجرام من حالة التردى فى مطار قرطاج الدولى، بداية من الانتظار الطويل للحقائب بسبب عدم وجود عمال بالشكل الكافى وتعطل سير الحقائب، وعبر ظافر عن استيائه بسبب عدم صيانة المطار وظهوره بشكل غير لائق، موضحًا أن بلاده والشعب التونسى يستحق أكثر من ذلك بكثير.

وعالميا أظهر النجم العالمى كانى ويست، مدى احتقاره لجائزة الجرامى التى يسعى للوصول إليها كل مطرب فى العالم.

وظهر كانى ويست البالغ من العمر 43 عاما في الفيديو يتبول علي جائزة الجرامي التي تحمل اسمه وهو المقطع الذي آثار ضجة حول العال، واعتبره الكثيرون تصرفا غير مسئول.

ومن جانبها، نشرت عارضة الأزياء ​نيكول بوتورالسكى حبيبة النجم العالمى ​براد بيت​، صورة لها على إنستجرام وهى ترتدى فستانًا برتقاليًا وعلقت عليه "الأشخاص السعداء لا يكرهون"، واعتبر البعض أنها كانت تقصد ​أنجلينا جولى​، بعد أن تردد ​​الأسبوع الماضى أن "التوترات تصاعدت" بين براد بيت وزوجته السابقة أنجلينا جولى.

ويبدو أن طلب النجمة العالمية كاردى بى الطلاق من زوجها أوفست بعد ثلاث سنوات من الزواج تشغل تفاصيله وأسبابه وسائل الإعلام الفنية حول العالم، حيث أكدت تقارير إعلامية أن كاردى بى حاولت بالفعل خلال العامين الماضيين أن تسامحه على خيانته لها، فكان الأمر صعب جدا بالنسبة لها كما انتشرت أقاويل مؤخرا أن أوفست خانها مرة أخرى، مشيرة إلى أن النجمة الشهيرة لديها ما يكفى من إثباتات وقررت تقديم طلب الطلاق رسميا.