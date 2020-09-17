شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق للفنانة ديانا كرزون بعد الجدل على السوشيال ميديا بسبب زفافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أول تعليق لها بعد زفافها على الإعلامي معاذ العمري، توجهت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بالشكر إلى جمهورها بسبب رسائل التهانى الرقيقة والرائعة التي تلقتها في الفترة الماضية، والتى صاحبها الجدل على السوشيال ميديا عقب بعد الأنباء عن استدعاء الإعلامى معاذ العمرى من قبل قوات الأمن لسؤاله حول الأعداد التى حضرت زفافه ، إلا أنه سرعان ما نفى على حسابه بموقع فيس بوك.

وكتبت ديانا كرزون، عبر حسابها بموقع انستجرام،" فرحتي فيكم كبيره فرحتي انو الله اعطاني عائله حلوه وحنونه وسند متلكم أمي وتاج راسي ونفسي بها الدنيي اخوي وخواتي اصحابي يلي بجد يلي بحسو فيني حتى لو بعاد عني كل الناس يلي بتحبني من بعيد وبتتمنالي كل الخير وأنا عمري ما شفتها فرحتكم شفتها وحسيتها بمسجاتكم الحلوه يلي كملت فرحتي ىالله لا يحرمني من دعواتكم ولا من محبتكم".



ديانا كرزون عبر انستجرام

يشار إلى أن الإعلامي معاذ العمري زوج الفنانة الأردنية ديانا كرزون، علق على استدعائه من قبل قوات الأمن لمعرفة تفاصيل حفل زفافه من حيث الأعداد التي حضرت الحفل، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء، أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام.. شكراً لنشامى الأمن العام ما قصروا... ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكراً على المباركة".

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ديانا كرزون فى حفل الزفاف

وكانت النجمة الأردنية ديانا كرزون كشفت عن حفل زفافها، قائلة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنها كانت تتمنى حضور الجميع إلا أن فيروس كورونا يحول دون تحقيق تلك الأمنية.

ونشرت ديانا كرزون صورة جمعتها بخطيبها معاذ العمرى وعلقت قائلة: "بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللى بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين..احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام.. كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيد".