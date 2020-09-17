حسام الحسيني يوضح حقيقة إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفى المخرج حسم الحسيني، ما تم تداوله مؤخرًا بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد، عقب عودته من رحلة عمل في دبي.

وكتب حسام عبر خاصية القصص القصيرة، على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "أنا زي الفل ومافيش اي حاجة الخبر ده كل الصحفيين بعتهولي، مش عارف .... مين وجايب الخبر ده منين وبينشره على أي أساس".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منشورًا يشير -دون ذكر اسم- لإصابة نجم ومخرج صديقه بفيروس كورونا عقب عودتهم من دبي، وهو ما جعل البعض يرجح أن المقصود هو المخرج حسام الحسيني، والذي تواجد مؤخرًا في دبي لتصوير فيديو كليب جديد مع الفنان محمد رمضان.