ممثل يعلن انفصاله عن زوجته.. والأخيرة تغير حالتها على "فيسبوك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أعلن الفنان الشاب عابد عناني، انفصاله عن زوجته الفنانة الشابة سمر علام، بصورة نشرها من حفل زفافهما، وتعليق لم يتجاوز الكلمتين.
عابد نشر الصورة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، ولم يظهر فيها سوى يد عريس ويد العروس، معلقًا "مبقيناش خلاص"، لتعلق صديقة له "ربنا يرجع شملكوا تاني ويصلح ما بينكم يا رب".
وجاء تأكيد خبر الانفصال من جانب سمر دون أن تكتب شيئًا، فقط اكتفت بتغيير حالتها إلى "عزباء" عبر حسابها على موقع "فيسبوك".
جدير بالذكر أن عابد شارك في السباق الرمضاني المنقضي بالجزء الأول من مسلسل الاختيار، أما أخر أعمال سمر فكان دورها في حكاية "أمل حياتي" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" مع الفنانة حنان مطاوع.
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