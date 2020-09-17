آخر ما كتبته "اليوتيوبر" آثار عبدالرؤوف قبل رحيلها.. وهذه وصيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قبل رحليها بحوالي 20 يومًا، شاركت "اليوتيوبر"، و"البلوجر" آثار عبدالرؤوف، متابعي حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، بكلماتها الأخيرة.

آثار التي غادرت عالمنا قبل ساعات، إثر معاناتها مع مرض السرطان، كتبت نهاية شهر أغسطس الماضي: "الفترة اللي فاتت وضحتلي ناس، كشفتلي ناس، على قد ما أنا أصلا كنت عارفهاهم كويس، على قد ما إداني الحق والحجة إني فعلا أقدر آخد قرارات بالبعد النهائي دون الرجوع، المحن والمشاكل والمرض والحزن فوق كل ده بقا اثبتلي أد إيه الناس بتحبك، بتحب حبك لربك، هل أما هتقرب من ربنا وتقرر تبعد عن اللي يئْذِيك دينيا هيساعدوك ولا هيبعدوك، هل هيخافوا عليك بجد ولا ولا هيمهم إحساسك وعقابك".

وتابعت "الفترة اللي فاتت كانت امتحان لكل حد كان جنبي، الناس اللي ساندتني أنا عارفاهم والناس اللي ولا همها اتنسوا هما كمان، حد فاهم".

وفي 3 يوليو، طلبت آثار من متابعيها، عدم إعادة تداول أي صور لها بدون حجاب، وكتبت "لو سمحتم أنا قلت مش عايزة صور ليا نهائي بشعري، ومش هسامح حد يحط صورة ليا تاني بشعري تتمسح لو سمحتوا، مش مسامحة ليوم الدين اللي هينزل صوري ربنا هيحاسبه على كده اللهم بلغت اللهم فأشهد".

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كما أكدت والدتها في تسجيل صوتي نشرته عبر حساب ابنتها، أن وصية آثار ألا يتم نشر صور لها بشعرها، وأنها لن تسامح كل شخص أعاد تداول الصور.

جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة على آثار عبدالرؤوف، عقب صلاة الجمعة في إيطاليا، وطلبت والدتها من الناس أن يحاولوا التواجد للصلاة عليها، أو أن يصلوا عليها في المساجد التي يتواجدون فيها في نفس وقت إقامة صلاة الجنازة.