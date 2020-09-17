تراند اليوم : فنانة شهيرة تنجوا من الموت بعد تناولها جرعتين من الأوزون

تعرضت الفنانة المغربية مريم حسين لأزمة صحية كبيرة بسبب تجربتها أخذ جرعتين من الأوزون كوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ، وهو ما أدى لحدوث ضيق تنفس حاد ونقص نسبة الأكسجين في الدم.

وقالت مريم، عبر مقطع فيديو لها عبر تطبيق "سناب شات": "في وايد ناس تسألني عن الأوزون اللي أخذته أمس.. وأنتم تعرفوني وايد إنسانة ما أحب أسوي تسويق على حساب صحة أحد وما أحب أتكلم كذب.. أول شيء اللي صار أمس ما كان دعاية قد ما كان نفسي أجرب شيء لأول مرة بمناسبة عيد ميلادي".

وأضافت: "بعد ما سويت الأشياء دي إيه الي صار فيني.. طبعا أنا فيني ربو من وأنا صغيرة وكنت من مدخني الشيشة.. فأول ما أخذت الأوزون في خشمي.. شوفت الموت وجات الإسعاف عندي في البيت وعطتني أكسجين.. قسما بالله انكتبلي عمر جديد.. التنفس مفيش".

واختتمت: "أول شيء أحب أشكر إسعافات دبي.. تخيلوا إنهم قعدوا يقولوا لو ما كنا جينا في الوقت المناسب البنت كانت ماتت.. الحمد الله إن ربي أعطاني عمر جديد واتعلم إن مو كل شغلة أجربها".