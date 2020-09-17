مادونا تشارك ديابلو كودي كتابة وإخراج فيلمها الثالث عن رحلة صعودها الفنية للعالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - نادراً ما يكتب ويخرج فنان ما فيلماً عن نفسه وعن مسيرته الفنية خوفاً من أن يتهم بمحاباة نفسه،وإخفائه عمداً بعض أهم أسراره الفنية والشخصية،لكن ملكة البوب الأمريكية مادونا تملك جرأة فعل ذلك بفخر وإصرار.



ومادونا البالغة من العمر"62 عاماً" التي أطلق عليها صديقها المقرب الراحل ملك البوب مايكل جاكسون نفسه لقب: "ملكة البوب" ،بعد إخراجها فيلم "فيلث أند ويسدوم" عام 2008 و"دبليو إي" في 2011، تستعد لإخراج فيلم ثالث، إضافة إلى المشاركة في كتابته مع ديابلو كودي الحائزة على أوسكار أفضل سيناريو عن فيلم "جونو" وفيلم "يونغ أدلت"، وذلك بفيلم يتناول قصة حياتها ومسيرتها الفنية الطويلة،وستقوم مادونا بإنتاج الفيلم مع "آمي باسكال" ،مالك شركة " باسكال بيكتشرز".



ومن المتوقع أن يروي السيناريو قصّة صعود مادونا من أحياء نيويورك الفقيرة إلى النجومية العالمية كرمز وأيقونة للموضة غير التقليدية والموسيقى،لتصبح المغنية العالمية الأكثر مبيعاً بتحقيقها مبيعات بلغت أكثر من 335 مليون أسطوانة حول العالم،وحققت رقماً قياسياً بعدد جولاتها الغنائية الفردية العالمية،وبتصدرها أغلفة 4700 مجلة عالمية خلال مسيرتها الفنية.

وقالت مادونا في بيان "أريد أن أنقل هذه الرحلة الرائعة في الحياة كفنانة وموسيقية وراقصة وإنسانة تحاول شق طريقها في هذا العالم"، وأضافت موضحة: أن تركيز الفيلم: " سيكون دائما موسيقياً،فالموسيقى جعلتني مستمرة،وأبقاني الفن على قيد الحياة ".



تبحث عن ممثلة شابة لأداء شخصيتها

مادونا



وبحسب موقع "ديدلاين" ووسائل إعلام مختلفة ،لن تقدم مادونا أي دور بفيلمها الثالث حول رحلة صعودها الفنية للعالمية ،لكنها ستقود بنفسها عملية البحث عن ممثلة شابة مناسبة لأداء شخصيتها بمراحلها الأولى المبكرة التي كونت فيها شخصيتها،وبدأت رحلة احترافها الغناء والموسيقى.



معرض فني يعود ريعه لدعم ضحايا إنفجار بيروت



وكان أحدث أنشطة مادونا ،استضافتها مع ولديها: ديفيد باندا ،وميرسي جيمس ،معرضاً فنياً يعود ريعه لدعم ضحايا إنفجار بيروت الذي حدث يوم 4 آب- أغسطس، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6 آلاف جريح،وتشريد 300 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى بعد أن هدمت بيوتهم،وستسلم كافة عائدات المعرض الخيري المالية إلى منظمة "Impact Lebanon" الإنسانية غير الربحية التي تساعد ضحايا الإنفجار المشردين على تأمين مأوى آمن لهم حتى تتم عمليات إصلاح وترميم منازلهم.



وشارك عدد كبير من المشاهير مادونا تضامنهم الإنساني الكامل مع لبنان وشعبه خاصةً: بريانكا شوبرا،وجورج كلوني وزوجته اللبنانية أمل كلوني،وذا ويكند،وجينفير لوبيز،وشاكيرا،وميريل ستريب وعشرات غيرهم.