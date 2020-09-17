خلاف جديد يجمع بين بهاء سلطان ونصر محروس

نشر الفنان بهاء سلطان منشوراَ جديداً عن أزمتة مع المنتج نصر محروس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".
وجاء في المنشور: "حاولات مستمره من جانب شركة فري ميوزك (نصر محروس) لغلق صفحتي الرسميه علي الفيسبوك ..
مما اضطر فريق العمل لدي بمسح جميع الفيديوهات التي أشارك بها جمهوري , بسبب
وكان قد أعلن الفنان بهاء سلطان، عن فسخ عقده الفني مع المنتج نصر محروس، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعيالشهير "فيسبوك".
واستعان بهاء في إعلانه للخبر، بآية من القرآن الكريم "إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فلا غَالِبَ لكم"، وعلق عليها قائلاً:" الحمدالله تم فسخ عقدي مع شركه فري ميوزيك( نصر محروس) ".
يذكر أن الإعلامية إسعاد يونس قد تدخلت لحل الخلافات بين سلطان ومحروس، ورحب الأخير بالفكرة والبداية معه من جديد، خاصة أنه من كان معه في بداية مشواره الفني وصاحبه في العديد من نجاحاته، لينتهي عقده معه
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