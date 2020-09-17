حنان مطاوع : تعلمت النقش على النحاس بشارع المعز من أجل شخصيتى فى "أمل حياتي"

عبرت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التى لاقتها بعد عرض حكاية "أمل حياتى"، التى تم عرضها ضمن حلقات مسلسل "إلا أنا".

وقالت "مطاوع" إنها بذلت مجهودًا كبيرًا في الشخصية، حيث أنها حققت نجاحًا لأنها قريبة من المجتمع وواقعية، مشيرة إلى أن كل بيت فيه امرأة كادحة ومرت بما تم رصده في "حكاية أمل".

واعتبرت أن الشخصية لم تكن سهلة واستلزمت منها تحضيرات

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كبيرة، حتى تكون مقنعه للجمهور وتمسك جميع تفاصيلها، لافتة إلى أنها اضطرت أن تتعلم النقش على النحاس في شارع المعز، لكي تتقن هذا الأمر في الحكاية، وأنها تعلمت بسرعة ولم تأخذ وقتًا طويلًا.

مسلسل "إلا أنا" عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور أحداثها في عدة حلقات، وتسرد تلك

القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها؛ لتعرض موضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجي - طموح وكفاح المرأة - العنف ضد المرأة - نظرة المجتمع للمرأة المطلقة).

وتدور أحداث المسلسل في 60 حلقة، كل 10 حلقات حكاية منفصلة بمؤلف ومخرج وأبطال مختلفين، وشارك في بطولة حكاية "أمل حياتي" بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونور محمود، ونانسي صلاح، وشاهيستا سعد، ورامي الطمباري، وأحمد كشك، ورضوى الشريف، وسمر علام، وتأليف أمين جمال وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.