عبرت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التى لاقتها بعد عرض حكاية "أمل حياتى"، التى تم عرضها ضمن حلقات مسلسل "إلا أنا".
وقالت "مطاوع" إنها بذلت مجهودًا كبيرًا في الشخصية، حيث أنها حققت نجاحًا لأنها قريبة من المجتمع وواقعية، مشيرة إلى أن كل بيت فيه امرأة كادحة ومرت بما تم رصده في "حكاية أمل".
واعتبرت أن الشخصية لم تكن سهلة واستلزمت منها تحضيرات
مسلسل "إلا أنا" عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور أحداثها في عدة حلقات، وتسرد تلكالقصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها؛ لتعرض موضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجي - طموح وكفاح المرأة - العنف ضد المرأة - نظرة المجتمع للمرأة المطلقة).
وتدور أحداث المسلسل في 60 حلقة، كل 10 حلقات حكاية منفصلة بمؤلف ومخرج وأبطال مختلفين، وشارك في بطولة حكاية "أمل حياتي" بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونور محمود، ونانسي صلاح، وشاهيستا سعد، ورامي الطمباري، وأحمد كشك، ورضوى الشريف، وسمر علام، وتأليف أمين جمال وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.
كانت هذه تفاصيل خبر حنان مطاوع : تعلمت النقش على النحاس بشارع المعز من أجل شخصيتى فى "أمل حياتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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