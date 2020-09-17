فيديو.. محمد الشرنوبي يطرح أحدث كليباته "قلبي ارتاح"

طرح الفنان محمد الشرنوبي، أغنية تحمل اسم "قلبي ارتاح" على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".
يتضمن الفيديو كليب مشاهد من جلسة تصوير حفل زفافه برفقة زوجته راندا رياض.
وظهر عدد من نجوم الفن في الفيديو كليب
وتعاون محمد الشرنوبي، في الأغنية مع كلاً من الشاعر الغنائي محمد يسرى، والموزع الموسيقي مصطفى الحلواني، وميكس وماستر خالد سند، ومن ألحانه.
وكان محمد الشرنوبي، قد احتفل في شهر يونيو الماضي، بعقد قرانه علي راندا رياض، وسط أجواء عائلية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث اقتصر الاحتفال بالزواج على وجود الأسرتين فقط.
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