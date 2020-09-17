الناقد عصام زكريًا مديرًا فنيًا للدورة 36 لـ"الإسكندرية السينمائي"

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، إسناد منصب المدير الفني للدورة 36 المزمع إقامتها في الفترة من ٧ إلى ١٢ نوفمبر المقبل للناقد عصام زكريا.



ومن جانبه أعرب الناقد عصام زكريا عن سعادته بتولي منصب المدير الفني لمهرجان الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه يواصل حاليًا مشاهدة الأفلام الطويلة والقصيرة التي تم عرضها على لجنة مشاهدة وعددها ٥٠ فيلمًا، حيث سيتم اختيار أفضلهم والإعلان عن الأفلام المشاركة بعد ١٥ يومًا.



بينما قالت الناقدة ميرفت عمر نائب رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي إن انضمام الناقد عصام زكريا إلى إدارة الدورة 36، يمثل إضافة كبيرة ومؤشرا إيجابيا لدورة استثنائية، مؤكدة أن توليه منصب المدير الفني جاء بعد ترشيحه من قبل هيئة مكتب المهرجان بالإجماع، والتي تضم الناقد الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان، والناقد سيد سلام نائب رئيس المهرجان، والناقدة ناهد صلاح المدير

المالي، والناقد محمد يوسف الأمين العام.



وأضافت أن المدير الفني تسلم مهامه بعد الاجتماع مع إدارة المهرجان في مقر الجمعية المنظمة للمهرجان، وبدأ في اختيار فريق عمله وتكثيف الجهد للعمل على فعاليات الدورة الجديدة.



وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت أن إغلاق باب المشاركة سيكون يوم 30 سبتمبر الجاري، وأن مسابقاته تنحصر هذا العام في مسابقتين فقط الأولى للأفلام الطويلة والثانية للقصيرة من دول البحر المتوسط، إلى جانب مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو.

ويشار إلى أن الدورة ٣٦ تحمل اسم الفنان عزت العلايلي، كما سيتم تكريم الفنان صلاح عبدالله، والمخرجة إيناس الدغيدي والمخرج ومدير التصوير محسن أحمد.

