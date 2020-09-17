ماجد المهندس يحيي حفل العيد الوطني السعودي الـ90

يستعد المطرب العراقي ماجد المهندس، لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات إحتفالات المملكة العربية السعودية بالعيد الوطني الـ90 للسعودية. ومن المقرر أن يحيي "المهندس" الحفل يوم 23 سبتمبر المقبل داخل مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات والهيئة العامة للترفيه بالسعودية برئاسة المستشار تركي أل شيخ. 23 سبتمبر المقبل داخل مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات والهيئة العامة للترفيه بالسعودية برئاسة المستشار تركي أل شيخ. Advertisements

يذكر أن الفنان ماجد المهندس قد طرح مؤخراً أغنية تحت إسم "من رياض" أهداها للملك سلمان بن عبدالعزيز ملك السعودية، من كلمات نهار، وألحان يعقوب الخبيزي، وتوزيع سيروس. \

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