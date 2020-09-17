أصالة تتعرض لهجوم كبير بعد طرحها "رفقاً"

تعرضت النجمة أصالة لهجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد طرحها أغنية "رفقاً"، إذ رأى عدد من الجمهور أن جزء من كلمات الأغنية "تستنقص" من المرأة وتظهرها على أنها ضعيفة.
وهاجم عدد كبير من الفتيات "أصالة" على خلفية وصفها للنساء بالضعيفات، حيثأطلق عدد كبير من المدونين، هاشتاج بإسم "أصالة اخرسي".
بالإضافة إلى أن الهجوم لم يقتصر فقط على مسألة وصف النساء بالضعيفات، وإنما كذلك لسبب ديني وهو إستخدام حديث شريف في أغنيتها، وهو الحديث
أغنية "رفقاً"، من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز.
يذكر أن، النجمة أصالة قد أطلقت ألبومها الخليجي "لا تستسلم" عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، والذي يحتوى على 20 أغنية خليجية تعاونت فيه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين من السعودية.
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