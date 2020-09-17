مى عز الدين تنافس بـ خيط حرير فى الموسم الشتوى

بعدما تسببت كورونا فى خروجه من السباق الرمضانى الماضى، قررت الشركة المنتجة لمسلسل «خيط حرير» للنجمة مى عز الدين، المنافسة به فى الموسم الشتوى القادم 2020 بدلا من موسم دراما رمضان 2021، لتغيب مى عن الموسم الأبرز لعامين متتاليين.

ولذا السبب قرر صُناع العمل، زيادة عدد حلقات المسلسل ليصبح 35 حلقة، وقد انتهى المؤلف محمد سليمان

عبدالمالك من كتابتهم، وشارفت مى مع بقية نجوم المسلسل على الانتهاء من تصوير المسلسل، حيثُ تم إنجاز 90% من التصوير، ليكون جاهزا للعرض فى الموسم الشتوى.

المسلسل كان من المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2020، ولكن توقف تصويره بسبب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس

كورونا، خاصة أن أغلب مشاهده «خارجية» ويصعب تصويرها داخل الاستديو، وتوجد مشاهد عديدة للمجاميع سيؤثر حذفها على الخط الدرامى.

«خيط حرير» ينتمى لنوعية الدرما المطولة، حيث يتضمن 35 حلقة، وسيتم عرضه خارج الموسم الرمضانى، ويشارك فى بطولته كل من محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى، نسمة النجار، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.