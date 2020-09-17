هادي الباجوري أوشك على الإنتهاء من تصوير "قمر 14"

اوشك المخرج هادي الباجوري على الإنتهاء من تصوير فيلم "قمر 14"، بطولة الفنان خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، ولم يتم تحديد موعد عرضه حتى الآن.
وكان "الباجوري" قد كثف ساعات التصوير خلال الأيام الماضية سعيًا منه للانتهاء من العمل في أقربوقت ليتفرغ بعدها لعملية المونتاج وتجهيز البرومو الخاص بالعمل، ويكون جاهزا للعرض بالسينمات، فلم يتبق لهم سوى 5 أيام ليرفع شعار فركش.
وهم:" خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد حاتم، غادة عادل، أمينة خليل، شيرين رضا، أحمد مالك، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمد جمعة، محمد علاء، أسماء أبواليزيد، مي الغيطي"، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي، وينتمي إلى نوعية الأعمال التي يتخللها العديد من قصص الحب، عبر حكايات منفصلة متصلة.
فيلم "قمر 14" من بطولة نخبة من نجوم الفن،
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