شاهد.. صيني يدرب أسماك على لعب كرة القدم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 6 ثواني

يبدو أن الحجر المنزلي الذي فرض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ، فجر لدى العديد مواهب لم يكونوا يعلمون أنها تكمن بداخلهم .

لجأ الصيني “يانغ تيانشين” إلى حيلة غريبة للتغلب على ملل الحجر المنزلي لفترات طويلة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

“يانغ” قام بتدريب أسماكه الذهبية على ممارسة كرة القدم في حوض مائي صمم على شكل ملعب كرة القدم، كما تظهره اللقطات التي نشرها موقع “روسيا اليوم”.

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ونقل الموقع عن “يانغ” قوله: “لم أتوقع حقا أن تلعب كرة القدم في البداية، وبينما كنت أدربها، لمست حماستها في دفع الكرة.. بدأت بمكافأتها عند إحرازها هدفا، وأعطيتها الطعام، فبات الأمر بمثابة استجابة مشروطة لتشرع بممارسة كرة القدم”.

وأوضح يانغ أنه حاول تدريب عشرات الأسماك إلا أن القليل منها فقط لديها مهارات كرة القدم.