محمد صلاح يتفوق على ميسي “أغلى جناح أيمن بالعالم”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 11 دقيقة

يواصل الفرعون الصغير محمد صلاح إثبات أنه من أفضل لاعبين كرة القدم على مستوى العالم ، وكشف موقع “ترانسفير ماركت”، المختص بتقييم أسعار لاعبي كرة القدم، عن قائمة تصم أغلى 10 لاعبين في مركز الجناح الأيمن، والتي شهدت وجود المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز، نجمي ليفربول ومانشستر سيتي على الترتيب.

الفارق بين صلاح ومحرز كان كبيرا، حيث احتل النجم المصري صدارة الترتيب، فيما جاء نظيره الجزائري في المركز التاسع.

وجاء صلاح في الصدارة بقيمة سوقية بلغت 120 مليون يورو، يليه جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الشاب بـ117 مليون يورو.

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وفي المركز الثالث جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، بقيمة 112 مليون يورو، يليه سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونيخ بـ90 مليون يورو، وفي المركز الخامس برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي بـ80 مليون يورو.

واحتل عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة المركز السادس بقيمة بلغت 56 مليون يورو، يليه لوكاس أوكامبوس لاعب إشبيلية بـ50 مليون يورو، ثم فيدريكو كييزا لاعب فيورنتينا بـ48 مليون يورو.

رياض محرز احتل المركز التاسع في القائمة بقيمة بلغت 48 مليون يورو، وفي المركز العاشر جاء رودريجو جوس لاعب ريال مدريد الشاب بـ45 مليون يورو.

وبالنظر لأرقام صلاح ومحرز في الموسم الماضي، نجد أن لاعب ليفربول شارك في 48 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها 23 هدفا وصنع 13، فيما خاض محرز 50 مباراة، أحرز خلالها 13 هدفا وصنع 16.