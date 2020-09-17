شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير "ذا باتمان" بعد توقف بسبب إصابة أحد العاملين فيه بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة وارنر بروس اليوم الخميس استئناف العمل على تصوير فيلم (ذا باتمان) الذي تنتجه الشركة بعد أسبوعين من التوقف نتيجة إصابة أحد العاملين في قطاع الإنتاج بفيروس كورونا.
وقال متحدث باسم الشركة في بيان "بعد فترة من التوقف عن العمل من أجل إجراءات احترازية للحجر الصحي نتيجة كوفيد-19، استؤنف العمل الآن على تصوير فيلم ذا باتمان في بريطانيا".
وأشارت تقارير إلى أن الشخص الذي أصيب بالفيروس في أوائل سبتمبر أيلول كان الممثل البريطاني روبرت باتنسون بطل الفيلم، بالرغم من أن الشركة لم تؤكد ذلك أو تنفيه.
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