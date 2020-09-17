شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير مسلسل "حكايات بنات 5" حدادا على وفاة مدير الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر صناع مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، وقف تصوير العمل لمدة يومين حدادا على وفاة مدير إنتاج المسلسل فريد شوقى، أول أمس ويستأنف التصوير غدا الجمعة بالحزام الأخضر.

المسلسل يلعب بطولاته كل من ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد وأسماء جلال، من إخراج مصطفى أبو سيف، حيث أكد مصدر مقرب من العمل أن أسرة المسلسل ستنتهى من تصوير المسلسل مطلع شهر سبتمبر المقبل على أقصى تقدير، خاصة أن هناك جزءا كبيرا من المشاهد سيتم تصويرها الفترة المقبلة تباعاً، ومن المقرر عرض الجزء الأخير من المسلسل على شبكة قنوات ON أسوة بالجزء الرابع .

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وقد تم عرض الجزء الرابع من المسلسل على قناة أون خارج الموسم الرمضانى، ويرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجال، ويذكر أن أبطال مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع هم ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحه، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل حكايات بنات عرض فى عام 2012، ولاقى نجاحا جماهريا كبيرا، وكان من بطولة كل من حورية فرغلى، دينا الشربينى، صبا مبارك، ريهام أيمن، كريم فهمى، رجاء الجداوى، مها أبو عوف، عمرو صالح، وتأليف باهر دويدار، وإخراج حسين شوكت، والجزء الثانى والثالث قد عرضا عام 2017 مع بعض التغييرات فى البطلات حيث شارك فيه كلا من دينا الشربينى، صبا مبارك، إنجى المقدم، ندا موسى، أحمد العوضى، أجمد جمال سعيد وعمرو صالح ومن إخراج مصطفى أبو سيف.