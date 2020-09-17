شكرا لقرائتكم خبر عن صور تبرز بداية مشوار عبلة كامل الفنى فى السينما والدراما والمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة عبلة كامل، اليوم الخميس، بعيد ميلادها، وهى تتميز بأنها ممثلة تلقائية وصادقة وبسيطة فى أدوارها المختلفة سواء الكوميدية والمرأة الشعبية والفتاة البسيطة، وتمتلك عددا كبيرا من الأعمال فى السينما والدراما، وبدأت حياتها الفنية فى مسرح الطليعة وكان أول أعمالها مشاركتها فى مونودراما "نوبة صحيان"، وبعد ذلك عملت مع الفنان القدير محمد صبحى فى مسرحية وجهة النظر، وبعدها تألقت بمسرحيات عديدة مع الراحل لينين الرملى.

كما بدأت فى السينما معرفة الجمهور بها من خلال فيلم "وداعا بونابارت" مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وبعض ذلك انطلاقات لتقديم عديد من أفلام بالسينما من بطولتة أبرزهما "خالتى فرنسا"، و"بلطية العايمة"، و"سيد العاطفى"، وكانت آخر أعمالها بالسينما فيلم "الكبار".

أما بالنسبة للدراما فبدأت من خلال مسلسل "الشهد والدموع" الجزء الثانى، و"ليالى الحلمية"، وكانت قد انطلقت بشكل قوى فى الدراما، واحتلت مكانة بارزة في قلوب المشاهدين، بعد نجاحها في المسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" الذى حقق نجاحا بشكل كبير حتى الآن، وشاركت فى أكثر من عمل بطولتها "ريا وسكنية"، و"حق مشروع"، و"عفاريت السيالة"، "أفراح إبليس"، وآخرها "سلسال الدم الجزء الخامس".

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