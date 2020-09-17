شكرا لقرائتكم خبر عن رولا سعد: انتهيت من تصوير كليب «لاغينى تلاقينى» فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة اللبنانية رولا سعد لـ"الخليج 365"، إنها انتهت من تصوير كليب أغنيتها الجديد "لاغينى تلاقينى" من كلمات أسامة مصطفى، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد مجدى، وتم تصوير الأغنية بين سوريا وأماكن أخري الأسبوع الماضية وهو من إخراج زياد خورى.

وأضافت "رولا"، أن الأغنية تدخل الفترة المقبلة مرحلة المونتاج ومكساجها والألوان، حتى تستعد لطرحها على القنوات الفضائية ويوتيوب، وأتمنى الكليب ينال إعجاب الجمهور وقت طرحه، مشيرة إلى أنها تسعى لتقديم تجربة مختلفة عما سبق وقدمته خلال السنوات الماضية.

Advertisements

وطرحت رولا مؤخراً كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وتغنى رولا من خلالها باللهجة المصرية مرتيدة جلباب الفتاة الشعبية.

أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.