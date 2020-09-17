شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تودع الساحل الشمالى فى آخر أيام الصيف بصور على البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة لطيفة جمهورها بصور لها على البحر وهى تودع آخر الأيام الصيفية، وكتبت لطيفة قائلة: "باى باى ساحل الحمد لله على الوقت الحلو اللى قضيناه فى أجمل مكان فى الدنيا فى الساحل الشمالي ربنا يديم علينا النعمة".

وأعربت الفنانة لطيفة عن سعادتها لتفاعل جمهورها مع أغنيتها الجديدة " خلينى "، ونشرت فيديو عبر حسابها على تويتر لمتابعيها وهو يؤدون رقصات الأغنية، وكتبت على الفيديو قائلة:" فرحانة برشا بكل الفيديوهات و تفاعلكم مع خليني ومستنية أكتر".

وشاركت لطيفة، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها من وراء كواليس تصوير كليبها الجديد، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهي ترتدي فستانًا باللون الأسود وتظهر أمام إحدى المرايات وهي في كامل أناقتها بعد خضوعها للمكياج في تصوير الكليب وكتبت لطيفة تعليقًا على صورتها التي حصدت عدد تعليقات وإعجابات كثيرة: "خلين يخليني من هالعيشة يزيني، من كواليس تصوير الكليب".

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وكانت قد طرحت المطربة التونسية لطيفة، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "خلينى"، الأيام الماضية ، عبر قناتها بموقع الفيديوهات" يوتيوب"، كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع موسيقي أمين القلسي، وجيتار إيهاب ليمام.

كما نشرت لطيفة فيديو من برومو أغنيتها الجديدة لتسأل الجمهور عن انطباعهم عليها، وكتبت كذلك كلمات من الأغنية، "ماشي في بالك تهرب.. كيف ما يحلالك اهرب، مستنية اعرف رأيكم في أغنية "خليني" وفرجوني فيديوهاتكم وانتوا بتغنوها".

وكانت آخر أعمال لطيفة أغنيتها "رد الباب وغرب"، وذلك عبر قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، حيث حققت نجاحا كبيرا بأكثر من مليون و 200 ألف مشاهدة بعد شهر من طرحها على موقع يوتيوب.