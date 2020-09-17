شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب طلب كاردى بى الطلاق رسميا من أوفست بعد زواج دام 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن طلب النجمة العالمية كاردى بى الطلاق من زوجها أوفست بعد ثلاث سنوات من الزواج تشغل تفاصيله وأسبابه وسائل الإعلام الفنية حول العالم، حيث أكد مصدر لـ E! News أن كاردى بى حاولت بالفعل خلال العامين الماضيين مسامحته على خيانته لها، فكان الأمر صعب جدا بالنسبة لها كما انتشرت اقاويل مؤخرا أن أوفست خانها مرة أخرى .

و أشار المصدر أن أوفست كان يتوسل إليها أنه لم يفعل ذلك، وأشار المصدر لى أن النجمة الشهيرة لديها ما يكفى من اثباتات وقررت تقديم طلب الطلاق رسميا ، مضيفة أنها "تريد أن تكون قدوة حسنة لابنتها والنساء هناك".



صورة قديمة تجمع كاردي بي و أوفست

يذكر أن كاردى بى تصدرت المواقع و الصحف العالمية مؤخرا و ذلك بعد تقدمها بطلب رسمى للطلاق من زوجها أوفست ، حيث قدمت كاردى بى البالغة من العمر(27 عام ) وثائق فى المحكمة العليا ، بمقاطعة فولتون ، فى جورجيا يوم الثلاثاء الماضى باسمهما الحقيقى " بيلكاليس المنزار" و " كيارى سيفوس " كجزء من عريضة الطلاق ، و ذلك وفقا لـ TMZ.

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وتنص وثائق المحكمة على أنه "لا توجد احتمالات للمصالحة" وأن العلاقة "مقطوعة بشكل لا رجعة فيه" ، ومع ذلك ، تضيف الوثائق أن كاردى تأمل فى أن يتم تسوية الطلاق باتفاق الطرفين ، وفقًا لـ E!

و كانت كاردى بى و أوفست قد تزوجا فى حفل سرى وذلك عام 2017 و انجبا طفلتهما " Kulture " البالغة من العمر عامين ، و لم يتوقع أحد انتهاء قصة حبهما و التى تظهر بوضوح و باستمرار امام الجميع على الـ social media .