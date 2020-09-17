القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن الخليج 365 الخميس 2020/9/17 10:19 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/9/17 10:19 م بتوقيت أبوظبي

اختبرت الفنانة المصرية رانيا يوسف متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بصورة عمرها 20 عاماً، مع نجوم مسلسل "عائلة الحاج متولي". وضمت الصورة إلى جانب رانيا يوسف النجوم نور الشريف ومصطفى شعبان وماجدة زكي وغادة عبدالرازق وإنعام سالوسة وسمية الخشاب.

Advertisements وأرفقت رانيا الصورة بتعليق: "20 سنة عدوا على مسلسل عائلة الحاج متولي.. مين فاكر رانيا يوسف كان اسمها إيه فى المسلسل؟". وجسَّدت رانيا يوسف في المسلسل دور "فاطمة" الابنة الكبرى لـ"نعمة الله" (غادة عبدالرازق) وزوجة "سعيد" (مصطفى شعبان).

وتدور أحداث المسلسل حول الحياة الخاصة لرجل الأعمال "متولي" (نور الشريف) وزوجاته الخمس: فادية عبدالغني "زبيدة" (الزوجة الأولى)، التي توفيت في بداية الأحداث، وماجدة زكي "أمينة" (الزوجة الثانية)، غادة عبدالرازق "نعمة الله" (الزوجة الثالثة)، وسمية الخشاب "مديحة" (الزوجة الرابعة)، ومونيا "ألفت" (الزوجة الخامسة).

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كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف تختبر جمهورها بصورة عمرها 20 سنة: "اسمي كان إيه؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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