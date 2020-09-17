فيديو.. أمل عرفة تشوّق جمهورها لأغنيتها المصرية "إنت أشطر"

نشرت الفنانة السورية أمل عرفة مقطع فيديو من أغنيتها الجديدة "إنت أشطر" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام".

وأرفقت عرفة الفيديو بتعليق: "قريبا، كلمات وألحان مدحت الخولي، إنت أشطر، أغنية مصرية، طرب".





على صعيد آخر، تشارك أمل عرفة في مسلسل بعنوان "بنات الماريونيت" وهو عمل كوميدي "سوري- سعودي- إماراتي" من تأليف رامي المدني، وإخراج مخلص الصالح.

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ويتحدّث العمل عن قصة اجتماعية تتعرض خلالها مجموعة فتيات لجملة من الأحداث الصادمة، إذ يموت والدهن الثري ويترك خلفه مجموعة من المشكلات، ليخضعهن لتجربة حياتية ثمينة.

وعبرت نجمة العمل أمل عرفة عن سعادتها بالمشاركة، قائلة: "العمل رائع وجميل جداً، حيث يجمع نجوم الكوميديا في سوريا، ويشكل فرصة لإعادة رونق الكوميديا السورية التي قدمت أعمالاً لا تزال عالقة في أذهان المتابعين".

وأضافت: "أجواء العمل كانت رائعة ومميزة، وشعرنا بسعادة كبيرة أثناء التصوير.. سيكون العمل لطيفاً وسيلقى نجاحاً كبيراً، حيث تتوافر فيه جميع عناصر النجاح، من أفكار وممثلين وإخراج".

ويضم العمل مجموعة من نجوم الدراما السورية، أبرزهم: أمل عرفة، أيمن رضا، سلمى المصري، صفاء سلطان، أندريه سكاف، محمد خير الجراح، روعة ياسين، رواد عليو، رنا شميس، رضوان قنطار، ناهد الحلبي، سحر فوزي، وحسام تحسين بيك.