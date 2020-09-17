بالصور- نجوم مسرح مصر يقدمون "ورينا القوة" مع أشرف عبد الباقي على "MBC مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "ورينا القوة".

تدور أحداث مسرحية "ورينا القوة"، في إطار كوميدي حول بعض الأشخاص في حي شعبي يقومون بتنظيم بطولة للملاكمة بطريقة ساذجة جداً مما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.