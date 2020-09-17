محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
رحلت عن عالمنا قبل ساعات، "اليوتيوبر" آثار عبدالرؤوف، وكشفت والدتها حقيقة وفاتها عبر حساب ابنتها بموقع "فيسبوك".
وأكدت في رسالة صوتية نشرتها على نفس الموقع، أن صلاة الجنازة على ابنتها ستكون عقب صلاة الجمعة غدا، قائلة "آثار بكرة صلاة الجمعة هنصلي عليها إن حد عاوز يصلي عليها بكرة صلاة الجنازة غدا الجمعة، علشان المسجد هنا في ايطاليا يكون فيه أكبر عدد يصلوا عليها ان شاء لله".
وطلبت والدة من جميع محبي ابنتها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدم نشر أي صور أو فيديوهات لها بدون حجاب، مضيفة "ابنتي كانت تعاني وارتاحت، قدر الله وما شاء فعل".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة "اليوتيوبر" آثار عبدالرؤوف.. ووالدتها: "ارتاحت وكانت تعاني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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