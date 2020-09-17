غدا.. بدء عرض "جوازة ست نجوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج محمد مرسي مدير فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تقدم يوم الجمعة ١٨ سبتمبر عرض "جوازة ست نجوم"، وذلك ضمن مبادرة المؤلف المصري تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة.

المبادرة أطلقها البيت الفني للمسرح وتشرف عليها فرقة مسرح الإسكندرية، ليقدم بذلك يوم الجمعة عرضين مسرحيين في حفلة واحدة، إذ يقدم في نفس الحفل عرض "ذهب الليل" ضمن نفس المبادرة ليقدما متتاليين ابتداء من الثامنة مساء .

عرض "ذهب الليل" مستوحى من حياة الفنان محمد فوزي، من خلال التركيز على المحطات الفنية المختلفة التي مر بها وأهم ما حققه في الغناء والتلحين والإنتاج والتمثيل وتسجيل الأغاني والتأليف السينمائي، العرض من بطولة أحمد حبشي، محمود الزيات، أحمد عسكر، خالد نبيل، مونيكا جوزيف، وأرساني مشرقي، رؤية موسيقية محمد شحاتة، تصميم ديكور وليد جابر، تصميم إضاءة ابراهيم الفرن، تأليف أحمد عسكر، إخراج سعيد قابيل.

أما عرض "جوازه ست نجوم" تدور أحداثه حول عروسين في أول يوم زفافهما يتعرضان لمواقف كوميدية وتدخلات من جانب الأهل ومن جانب جرسون قاعة الفرح في إطار كوميدي، العرض بطولة رضا إدريس، رشاد رشدي، شيريهان شاذلي، محمد فاروق، بيلار سامي، مروان نور، ديكور دنيا عزيز، موسيقى شريف ياسر، تأليف وإخراج أحمد مصطفى.