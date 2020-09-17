إيراد "زنزانة 7" يقترب من ربع المليون جنيه في يومه الأول بـ"السينمات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائية، أمس الأربعاء 16 سبتمبر، فيلم "زنزانة 7"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في أول أيام عرضه بـ"السينمات"، إيرادًا قُدر بـ249 ألفًا، و212 جنيهًا.

فيلم "زنزانة 7" بطولة: "أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، وأحمد التهامي"، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.