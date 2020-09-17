محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت دور العرض السينمائية، أمس الأربعاء 16 سبتمبر، فيلم "زنزانة 7"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.
وحقق الفيلم في أول أيام عرضه بـ"السينمات"، إيرادًا قُدر بـ249 ألفًا، و212 جنيهًا.
فيلم "زنزانة 7" بطولة: "أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، وأحمد التهامي"، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.
كانت هذه تفاصيل خبر إيراد "زنزانة 7" يقترب من ربع المليون جنيه في يومه الأول بـ"السينمات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.