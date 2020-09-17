"يا ساتر استر من دخول الحارة".. أشهر أغاني عبلة كامل في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بأحد مشاهد الجزء الأول من "ليالي الحلمية"، أخرجت "عبلة كامل" ما بداخلها من حزن ووجع على فقد حبيبها، وهي تجلس شاردة على سريرها بالمستشفى تغني "يا حمام البر رفرف، طير وصقف، وعلى كتف الحر وقف"، وبعدها بسنوات طويلة أعادتها الأفلام التي لعبت بطولتها مرة أخرى للغناء، ومع احتفالنا اليوم بعيد ميلادها الـ60 نرصد أبرز ما غنته "عبلة".

وكانت بداية "عبلة" بالغناء على شاشة السينما، عند قيامها عام 2002 بأداء شخصية "فرنسا" والدة الفنان محمد سعد في فيلم "اللمبي"، وغنت له في زفافه على عروسه "نوسة_حلا شيحا"، أغنية "يا ساتر استر".

بالعام التالي ومن إنتاج محمد السبكي أيضًا، لعبت "عبلة" شخصية الأم "عسلية"، في فيلم "كلم ماما"، الذي قدمته بمشاركة منة شلبي، وحسن حسني، ومي عزالدين، ومها أحمد، وأحمد زاهر.

وقدمت "عبلة" بالفيلم بطريقة شعبان عبدالرحيم أغنية "صعبان عليا قوي"، وبعدها انتقلت لأغنية الأطفال الشهيرة "بابا فين"، لتغني "ماما فين".

عام 2004 وعند عودتها إلى شخصية "فرنسا"؛ لتقدم مع الفنانة منى زكي فيلم "خالتي فرنسا"، من تأليف بلال فضل، وإخراج الراحل علي رجب، غنت "ما تصلوا على نبينا".

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وبعدها بعامين في فيلمها "عودة الندلة" مع الفنانين الراحلين: "عزت أبوعوف، وعمرو سمير"، وشاركها البطولة: غادة عبدالرازق، وإخراج سعيد حامد، غنت "الصبر طيب".