وفاة الشاعر عادل محسن.. والمطرب حاتم العراقي يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

شارك المطرب حاتم العراقي، جمهوره بصورة للشاعر العراقي عادل محسن، ليعلن حبر وفاته بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ60 عاما.

وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "وداعا أبو نور الغالي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في ذمه الله الشاعر عادل محسن، أعزي نفسي وأعزي عائلة الفقيد بوفاة أخي وصديقي ورفيق دربي الشاعر عادل محسن، الذي رافقني في مشواري الفني الطويل، كان لي أخ وصديق وحبيب، تغمده الله بفسيح جنانه، ورحمه الله برحمته الواسعة، لا اعتراض على أمر الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون"

وانهالت التعليقات من الجمهور الذي طلب له الرحمة والمغفرة.