"أجمل مكان في الدنيا".. لطيفة تودع الصيف بصورة من الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ودعت الفنانة التونسية لطيفة، فصل الصيف، بصور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، من الساحل الشمالي.

وكتبت: "باي باي ساحل، الحمد لله على الوقت الحلو اللي قضيناه في أجمل مكان في الدنيا، في الساحل الشمالي، ربنا يديم علينا النعمة".

يذكر أن لطيفة طرحت مؤخرا أغنية "خليني" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، وهي من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي.