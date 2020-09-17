- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
ودعت الفنانة التونسية لطيفة، فصل الصيف، بصور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، من الساحل الشمالي.
وكتبت: "باي باي ساحل، الحمد لله على الوقت الحلو اللي قضيناه في أجمل مكان في الدنيا، في الساحل الشمالي، ربنا يديم علينا النعمة".
يذكر أن لطيفة طرحت مؤخرا أغنية "خليني" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، وهي من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي.
كانت هذه تفاصيل خبر "أجمل مكان في الدنيا".. لطيفة تودع الصيف بصورة من الساحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.