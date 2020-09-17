تراند اليوم : شاهد.. ناشط يعلن حمله وينشر "الاختبار" والنشطاء يلقوننه درسا

من جديد أثار المدون والناشط الإمارتي بدر خلف الجدل وهذه المرة بإعلان عن حمله، وذلك عبر رسالة نشرها على موقع تويتر اليوم الخميس.

وكتب خلف، الشخصية المثيرة للجدل بحسب ما يصفه الجمهور، مع صورة لاختبار الحمل قائلا: "صباح الخير، مفيش مبروك؟".

لحظات قليلة حتى انهالت عليه تعليقات المتابعين بالآلاف وسط سخرية بعضهم من هذا الإعلان المفاجئ لهم، كما لم يسلم من الهجوم أيضًا.

ومن بين التعليقات الساخرة:" بدريه اذا بنت سميه شذى عشان احط باليوم ١٠ماسكات وامشط شعري اوكي اتفقنا"، "مبروك بس شلون بتولد"، " الناس المتحمسه وشفيهم .. واضح انه يطقطق .. طالما الناس تشتط لهالمواضيع عادي يحطها اثارة جدل من سوق الجمعة"، " مبروك حبيبي منك المال والعيال"، " 2020 لا تستغرب اي شي دنيا معكوسة تزرع بصل تطلع كوسا".

ووجهت إحدى المعلقات انتقادًا قالت فيه:" أشفق على هذا النوع من البشر يحاولون بشتى الطرق لفت الأنتباة ويبدو أنهم بالفعل يلاقون بتلك الأفعال انتباة الحمقى أصحاب النكات الظريفة فيردون عليه بشتى أنواع الكوميديا التي أشفق على عقلٍ خُلق لمثل هذه النكات وأتسآءل إن كانو يحسنون إستخدام عقولهم إلى أين سنصل ياترى؟".

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ويأتي هذ الإعلان بعدما تصدر اسم بدر خلف حديث مواقع التواصل مؤخرًا، تحت هاشتاق #بدرخلف_از_كانسلد ضمن حملة للمطالبة بإلغاء متابعته بعد تغريدة مثيرة للجدل له تحدث فيها عن الدورة الشهرية؛ إذ غرد قائلًا: "نفسيتي وقت الدورة نفسية حرمه سمينة تعيش في شقة مستأجرة عندها خمسطعشر طفل مهبول وزوجها مقرف ويشرب خمر ويضربها وأهلها متبرين منها".

ويعدّ بدر خلف من الشخصيات المثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالرغم من الانتقادات التي تطاله والمطالبات بمحاكمته، إلا أنه يتجاهلها، ويتابعه عدد كبير من الجمهور عبر حساباته.

وبدأ خلف حياته كمذيع على إحدى القنوات الإماراتية، ثم اتجه بعد ذلك للسوشال ميديا وبدأ بالحديث عن المكياج والماسكات ويصف نفسه بالكيكة، كما أن أغلب مواضيعه موجهة للسيدات ويتحدث عادة كأنه أنثى.

وتسببت تصرفاته هذه باتهامه بالشذوذ الجنسي إلا أن الصادم كان كشف خلف بأنه متزوج ولديه ابنتان.