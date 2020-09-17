تامر عبدالمنعم: عادل إمام الممثل الوحيد الذى ينافس نفسه ورمضان أفضل ممثل فى ٢٠٢٠

قال الفنان تامر عبدالمنعم فى تصريح صحفى :"إن عادل إمام هو الممثل الوحيد الذى ينافس عادل إمام ولا ينافسه أحد" . وأوضح "عبدالمنعم" أن عادل إمام فنان فى منطقة Advertisements بمفرده ولا يستطيع أى ممثل أن يقترب من هذه المنطقة لأنه سيخسر كثيرًا . بمفرده ولا يستطيع أى ممثل أن يقترب من هذه المنطقة لأنه سيخسر كثيرًا . ومن ناحية أخرى قال "تامر"، محمد رمضان أفضل ممثل فى ٢٠٢٠ وظهر هذا فى رمضان الماضى فى مسلسل البرنس . ممثل فى ٢٠٢٠ وظهر هذا فى رمضان الماضى فى مسلسل البرنس .

واتم تامر عبدالمنعم أن محمد رمضان أصبح عنده نضج فنى لدرجة أن رمضان ترك المساحة لجميع الممثلين حوله وكان وجوده قليل جدا خلال أحداث المسلسل .



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