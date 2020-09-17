شاهد.. لطيفة على إحدى الشواطئ في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة لطيفة متابعيها مجموعة صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"انستجرام".

نشرت"لطيفة" صور لها وظهرت من خلالها

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على إحدى شواطئ الساحل الشمالي، وعلقت عليها قائلة:" باي باي ساحل، الحمدلله على الوقت الحلو اللي قضيناه في أجمل مكان في الدنيا في ‫الساحل الشمالي،‬ ربنا يديم علينا النعمة" .

يذكر أن لطيفة طرحت مؤخراً فيديو كليب بعنوان"خليني"، من كلمات: ياسين الحمزاوي، ألحان وتوزيع موسيقي: أمين القلسي، جيتار: إيهاب ليمام، والذي حقق أكثر من مليون مشاهدة عقب طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".