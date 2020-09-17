تجديد الثقة في ياسر صادق رئيسا للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

أصدرت الأستاذة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، قرارا بالتجديد للفنان القدير ياسر صادق رئيسا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية،لمدة عام آخر.

ومن جانبه توجه الفنان ياسر صادق بالشكر والتقدير لمعالي وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم لتلك الثقة،كما أكد اعتزازه بالعمل تحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي ودعمه المستمر للمركز القومي للمسرح .

يذكر أن ياسر صادق منذ توليه رئاسة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في يناير 2019م، حقق خلالها العديد من الإنجازات أبرزها:.

دعم متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمقتنيات رواد المجالات الثلاثة.

إقامة أجنحة للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمسارح السلام والعائم والغد والطليعة والبالون والسيرك القومي.

ويحتوي كل جناح من تلك الأجنحة على : *شاشة عرض تستعرض جميع العروض التي

قُدمت على خشبة المسرح مع شرح وافي لتاريخ المسرح منذ إنشاءه وحتى الآن من خلال فيلم تسجيلي إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

*عرض متحفي لمستنسخات الصور التراثية لكل مسرح من كل العروض التي قُدمت على خشبته.

*مانيكانات لعرض بعض من الملابس التي ارتداها كبار النجوم ومثلوا بها في مسرحيات إنتاج ذات المسرح المقام فيه الجناح. *بعض من مقتنيات رموز الحركة المسرحية.

*منفذ تسويقي لإصدارات المركز من الكتب والمجلات الفنية المتخصصة. *قاعدة بحثية للوقوف على حركة المسرح وتقديم تقرير ربع سنوي وهي مفيدة جدا في عمل كتاب التوثيق المسرحي عن كل عام في مصر، مع الحرص على رفع تلك

التقارير لمتخذي القرار.

وبالتالي تعتبر تلك الأجنحة مرجعية للباحثين والدارسين والإعلاميين والمهتمين بمجال المسرح لرصد كل ما يخص المسرح بدقة شديدة.

استئناف مشروع النشر المتخصص بطباعة الإصدارات التالية:

* إتجاهات النقد الموسيقي في الدوريات الفنية المتخصصة في مصر خلال الفترة من 1974م-2004م.

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* توظيف الموسيقى المصرية الشعبية في المسرح الغنائي 1952م-1970م.

* كتاب التوثيق المسرحي (الموسم المسرحي 2007-2008). بالإضافة إلى إصدار المسرح المصري 1925م الجزئين الثالث والرابع ضمن سلسلة توثيق المسرح المصري 1876م-1952م والذي تم طبعه بالفعل على إسطوانات مدمجة مع بعض النسخ الورقية.

*فنان الشعب..سيد درويش.

*الرقص مع الحياة..شهادات وحكايات ووثائق.

*فرقة المسرح الكوميدي.

*نحت الفاس..دراسة اثنوجرافية للقرية المصرية.

*روايات السيرة الهلالية بين بين النصوص المدونة والشفاهية.

*العدد الأول والثاني من مجلة(ألوان من الفنون ..موسيقى،فنون شعبية).

*إحدى عشر عدد شهري من مجلة المسرح التي يصدرها المركز بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

*كتيب يتضمن رحلة عطاء الفنانة الراحلة شادية.

*كتيب يتناول السيرة الذاتية للقائمين على العرض المسرحي الطوق والاسورة ويستعرض الرواية.

*كتيب شيخ المداحين يتناول السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمد الكحلاوي.