رانيا منصور تشجع جمهورها على ممارسة الرياضة

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها مجموعة صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". نشرت"رانيا" صور لها وظهرت من خلالها داخل إحدى النوادي الرياضية الشهيرة بـ "الجيم"، حيث شجعت جمهورها على ممارسة الرياضة للحفظ على صحتهم ولياقتهم البدنية. Advertisements

يذكر أن رانيا منصور تنتظر عرض مسلسل "أسود فاتح"، من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، خالد الشيوي، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، روجينا، معتصم النهار، نبيل نور الدين، حنان سليمان، آية مصطفى. فاتح"، من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، خالد الشيوي، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، روجينا، معتصم النهار، نبيل نور الدين، حنان سليمان، آية مصطفى.

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