تعرف على نصيحة تامر شلتوت لمتابعيه

وجه الفنان تامر شلتوت نصيحة لمتابعيه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".



نشر"شلتوت" صورة جديدة له، وظهر خلالها من داخل

سيارته، وعلق عليها قائلاُ:" مش معنى إن إحنا قابلنا ناس غلط في حياتنا، نقوم نقفل على نفسنا ونضيع الناس الصح لما نقابلهم، صباح الجمال ، وقد تفاعل معه متابعيه عبر التعليقات.

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الجدير بالذكر أن آخر أعمال تامر شلتوت مسلسل"ختم النمر"، بطولة أحمد صلاح حسني، ميرهان حسن، إسلام جمال، نسرين طافش، عفاف شعيب، أمير صلاح الدين، حنان سليمان، ، تأليف:محمد عبدالمعطي، إخراج: أحمد سمير فرج .