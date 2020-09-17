"حكيم يعلن عن أحدث أعماله الغنائية"بحب الجدعنة

أعلن الفنان حكيم عن أحدث أعماله كليب بعنوان"بحب الجدعنة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشر"حكيم" صورة الأفيش الرسمي للكليب، وعلق عليه قائلاً:" بـــحـــب الــجــدعــنـة ، قـــريـــبـــاً"، وقد تفاعل معه متابعيه عبر التعليقات، وتمنوا له نجاح الكليب.
يذكر أن آخر أعمال حكيم كليب بعنوان" صحاب أونطة"،من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، والذي حقق أكثر من 2 مليون مشاهدة عقب طرحه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
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