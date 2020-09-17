"رنا سماحة تطرح أحدث أعمالها"نقطة ضعف

طرحت الفنانة رنا سماحة أحدث أعمالها الغنائية كليب بعنوان"نقطة ضعف"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب". نشرت"رنا" صورة الأفيش الرسمي للأغنية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك"، وعلقت عليه قائلة:" أنا الي في كل شيء سهلة طبيعي إن إنت تتحول، نقطة ضعف، كلمات شادي جابر، ألحان محمد فخراني ، توزيع Mix&mastering نادر حمدي، Artwork &styling رودي سماحه، إخراج سامي بساط". عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك"، وعلقت عليه قائلة:" أنا الي في كل شيء سهلة طبيعي إن إنت تتحول، نقطة ضعف، كلمات شادي جابر، ألحان محمد فخراني ، توزيع Mix&mastering نادر حمدي، Artwork &styling رودي سماحه، إخراج سامي بساط". Advertisements يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة كليب بعنوان"إسمه إيه"، الأغنية من كلمات:هاني صارو، ألحان:مدين، توزيع:أحمد عبد السلام،والذي حقق أكثر من 99 ألف مشاهدة عقب طرحه على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".

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