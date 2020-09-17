"5كريم العمري يروج لمسلسل"حكايات بنات

روج الفنان كريم العمري عن الجزء الخامس من مسلسل"حكايات بنات"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشر"العمري" صورة له، وعلق عليها قائلاُ:" استنوا مروان راجع في مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس، بدءًا منالأثنين 21 سبتمبر، الساعة 8 مساءً على on"، وقد تفاعل معه متابعيه عبر التعليقات، وتمنوا له نجاح المسلسل.
الجدير بالذكر أن مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال،
يذكر ان آخر أعمال الفنان كريم العمري مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، وتدور احداثه حياة البطل أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
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