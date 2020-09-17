ميسي يصبح علامة تجارية بعد معركة قضائية استمرت سنوات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 8 ثواني

بعد معركة قضائية دامت لسنوات ، تمكن النجم الأرجنيني ليونيل ميسي من انتزاع حكم قضائي يمنحه الحق في تحويل اسمه لعلامةتجارية .

وقرر القضاء الأوروبي، الخميس، منح نجم فريق برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الحق في تحويل اسمه لعلامة تجارية، بعد معركة قضائية دامت تسع سنوات ضد شركة إسبانية تحمل اسم مشابه.

وأكدت المحكمة العليا في الإتحاد الأوروبي أن ميسي يمكنه أن يسجل اسمه كعلامة تجارية، في تأييد لحكم سابق صدر عن المحكمة العامة في 2018.

ووجد القضاة أن شهرة ميسي كلاعب كرة معروف في جميع أنحاء العالم تجعل من غير المرجح أن يختلط اسمه مع علامة تجارية إسبانية لها اسم مشابه، “ماسي”.

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وكانت الشركة الإسبانية المتخصصة في صناعة الدراجات “ماسي” تقدمت بطعن قضائي ضد رغبة ميسي في تحويل اسمه إلى علامة تجارية لتداخل ذلك مع اسمها.

وحاول ميسي تسجيل علامة تجارية على مستوى الاتحاد الأوروبي لشعار يتكون من اسمه منذ عام 2011.

وفي 2018 صدر حكم لصالحه، لكن الشركة الإسبانية استأنفته، قبل أن يؤيد القضاء الأوروبي الحكم من جديد لصالح ميسي.

ويأتي قرار المحكمة العليا الأوروبية بالتزامن مع دخول ميسي النادي المغلق للرياضيين الذين جمعوا عائدات بأكثر من مليار دولار في مسيرتهم الاحترافية، وفق مجلة فوربس الأميركية.

وسيكون الدولي الأرجنتيني لاعب كرة القدم الأعلى دخلا في العالم لعام 2020 بمبلغ قدره 126 مليون دولار، بما في ذلك 92 مليون دولار في رواتب لموسم 2020-2021، و34 مليونا من صفقات الرعاية وعقود أخرى.