قائمة اللاعبين الأعلى أجراً: ميسي يحافظ على الصدارة.. ومبابي يرتقي في القائمة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - لا يزال نجما كرة القدم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” والبرتغالي “كريستيانو رونالدو” كالعادة يتصدران قائمة اللاعبين الأعلى أجراً خلال العام 2020، حسب الترتيب الدوري لموقع فوربس.

وتمكن ميسي من حل المشاكل التي امتدت لأسابيع المتعلقة بعقده ليصعد إلى الصدارة بـ 126 مليون دولار، ما أدى إلى تفوقه على رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الذي جاء في المركز الثاني مع 117 مليون دولار. لكن مشجعي كرة القدم بدأوا توجيه نظرهم إلى كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الذي حصل على المركز الرابع بـ 48 مليون دولار.

مبابي هو النجم الصاعد لكل من نادي باريس والمنتخب الفرنسي، حيث سجل 103 أهداف في جميع المسابقات منذ أن أصبح محترفًا قبل خمس سنوات. وأصبح أصغر لاعب، في سن 19 عامًا، يسجل هدفًا في كأس العالم بعد الأسطورة بيليه، الذي تمكن من تحقيق ذلك في عام 1958 في سن 17 عامًا، وساعد الفريق الفرنسي على الفوز بلقبه الثاني في التاريخ. فيما إنه متقدم على كبار اللاعبين عندما كانا في مثل عمره حيث سجل هداف الدوري الفرنسي 12 هدفا أكثر من ميسي خلال مسيرته الرياضية حتى الآن، في سن 21 عامًا، و76 هدفا أكثر من رونالدو.

كما أنه حقق الكثير من الإنجازات أكثر مما حققوه عندما كانوا في مثل عمره أيضًا. وأصبح اللاعب الذي جاء من إحدى ضواحي باريس الفقيرة، أغلى لاعب مراهق في هذه اللعبة بعد أن دفع نادي باريس 215 مليون دولار إلى ناديه السابق موناكو مقابل الحصول عليه في عام 2017، كما وقع على عقد مقابل 28 مليون دولار هذا الموسم. وأصبح وجهًا لكل من علامة Nike وصانع الساعات الفاخرة Hublot. وأعلنت شركة EA Sports أنه سيكون على غلاف لعبة FIFA 21، ما يجعله واحدًا من أصغر اللاعبين على الإطلاق الذي يظهر على الغلاف بمفرده.

فيما لا يزال نيمار -رقم 3 في القائمة بـ96 مليون دولار- يتفوق على مبابي البالغ من العمر 21 عامًا، إلا إن هذا الأمر على وشك التغير حيث من المتوقع أن يحصل مبابي على عقد جديد في 2022 بعد انتهاء عقده الحالي.

وإجمالاً، من المتوقع أن يحصل أفضل 10 لاعبين في العالم على 570 مليون دولار من الأجور والمكافآت وحملات الرعاية في الموسم المقبل، وذلك باستثناء أي فترات توقف أخرى جراء الوباء التي أدت إلى تخفيض أجورهم بنسبة 30-70٪ الربيع الماضي عبر دوريات كرة القدم الأوروبية. فيما ارتفعت النسبة المجمعة 11٪ مقارنة بموسم 2019-2020.

1- ليونيل ميسي، برشلونة

إجمالي الأرباح: 126 مليون دولار

الأجر: 92 مليون دولار

حملات الدعاية: 34 مليون دولار

استغرق الأمر من نادي برشلونة 105 أعوام للفوز بـ 64 بطولة قبل أن ينضم ميسي إلى الفريق في 2005. وخلال الـ 16 عامًا الماضية قاد الفريق نحو الفوز بـ 34 لقبا جديدا، ما جعل اسمه يحلق بين أكبر لاعبي الرياضة، وأكسبه مليار دولار من الأرباح خلال مسيرته الرياضية، قبل استقطاع الضرائب.

وشهد عالم كرة القدم الكثير من الدراما هذا العام امتدت لأسابيع بسبب خلاف ميسي مع نادي برشلونة حول العام الأخير من عقده. ووافق ميسي في النهاية على البقاء في النادي وحصل على 92 مليون دولار مقابل ذلك، لكن عام ميسي الأخير كلاعب في برشلونة في 2021 سيكون عامًا مثيرًا مع انتظار الجميع لمعرفة الفريق الذي سينضم إليه بعد ذلك.

2- كريستيانو رونالدو، يوفنتوس

إجمالي الأرباح: 117 مليون دولار

الأجر: 74 مليون دولار

حملات الدعاية: 47 مليون دولار

رونالدو هو أكثر الرياضيين شعبية في العالم، فلديه 457 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي. كما أنه أيضًا الأكثر تفاعلًا، وفقًا لمنصة (Hookit)، حيث يعرض بانتظام جسمه الرياضي الصحي وحسه الرفيع بالأزياء حيث يظهر مرتديًا الملابس التي تحمل علامته التجارية CR7، ويعد وجهًا للعلامات التجارية الصحية مثل Herbalife وعلامة Clear shampoo، ذلك فضلًا عن شركة Nike.

في يوليو/تموز الماضي، نشر مقطع فيديو لنفسه يروي فيه رسالة مشجعة كتبها إلى جوليا روسادو، لاعبة كرة القدم البرازيلية البالغة من العمر 10 سنوات، ورد فعلها عند تلقيها رسالته. إنه اللاعب الثاني فقط في التاريخ، بعد الإيراني علي دائي، الذي سجل أكثر من 100 هدف دولي، وتخطى مؤخرًا ذلك الحاجز في مباراة البرتغال في دوري الأمم الأوروبية ضد السويد.

3- نيمار، باريس سان جيرمان

إجمالي الأرباح: 96 مليون دولار

الأجر: 78 مليون دولار

حملات الدعاية: 18 مليون دولار

المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 28 عامًا، يعد أحد أكثر اللاعبين الذين يوجد اختلافًا في الآراء بشأنهم بسبب تصرفاته الغريبة داخل الملعب وخارجه. ضاعف أجره أربع مرات فيما زادت الانتقادات بشأنه عندما فضل فريق باريس سان جيرمان عن اللعب إلى جانب ميسي في برشلونة في أغسطس/آب 2017.

وبين رسوم نقله القياسية البالغة 263 مليون دولار ومتوسط أجره البالغ 70 مليون دولار، ينفق باريس سان جيرمان أكثر من 600 مليون دولار لإبقائه في العاصمة الفرنسية. وهذا الصيف أنهت شركة Nike علاقتها مع نيمار ما سمح له بالتوقيع مع Puma. افتتح موسم 2020-21 في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى (Ligue 1) ببطاقة حمراء بعد أن قام بضرب الكرة في رأس لاعب مرسيليا ألفارو غونزاليس بعد أن سمع الخصم يسيء إليه عنصريًا.

4- كيليان مبابي، باريس سان جيرمان

إجمالي الأرباح: 42 مليون دولار

الأجر: 28 مليون دولار

حملات الدعاية: 14 مليون دولار

للعام الثاني على التوالي، حصل مبابي على جائزة الحذاء الذهبي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، والتي تكرم اللاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف في الدوري. كما حصل النادي مرة أخرى على لقب الدوري، وأعلن ذلك الموسم الماضي على أساس النقاط في المباراة بعد إيقاف اللعب نتيجة لجائحة كورونا.

فيما تم اختيار اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا أيضًا للظهور على غلاف لعبة FIFA 21 من شركة EA Sports، ما يجعله واحدًا من أصغر اللاعبين الذين يظهرون على غلاف اللعبة بمفردهم. واضطر إلى قضاء المباراة الافتتاحية لموسم 2020-2021 لدوري الدرجة الأولى الفرنسي في الحجر الصحي بعد أن أصيب بكوفيد-19، لكنه لم تظهر عليه أعراض وفقًا لمحاميه.

5- محمد صلاح، ليفربول

إجمالي الأرباح: 37 مليون دولار

Advertisements

الأجر: 24 مليون دولار

حملات الدعاية: 13 مليون دولار

تجاوز صلاح حاجز الـ 20 هدفا عبر المسابقات جميعها في كل من المواسم الثلاثة الأخيرة في ليفربول، وساعد في انتزاع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عامًا في 2019-2020. لديه أعلى معدل فوز لأي لاعب في الدوري عبر أكثر من 100 مباراة.

وفي المباراة الافتتاحية لليفربول 2020-2021، سجل ثلاثة أهداف “هاتريك”، وهو أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يفعل ذلك. في فبراير/شباط الماضي، تعاون الشاب البالغ من العمر 28 عامًا مع شركة فودافون الراعية ليصبح سفيراً لبرنامج الأمم المتحدة الذي يوفر أدوات التعلم الرقمية للاجئين في وطنه مصر.

6- بول بوغبا، مانشستر يونايتد

إجمالي الأرباح: 34 مليون دولار

الأجر: 28 مليون دولار

حملات الدعاية: 6 ملايين دولار

عقد بوجبا الحالي سينتهي الصيف المقبل، على الرغم من أن نادي يونايتد لديه خيار تمديده لسنة أخرى. أثار المهاجم الفرنسي خوف الجماهير في أوائل أغسطس/آب الماضي عندما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أنه وقع مع نادي فردانسك إف سي. واتضح أنه نادٍ خيالي وحركة من قبل الراعي Activation للترويج عن لعبة Call of Duty: WarzoneSeason 5. كما ظهر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا مع ميسي وصلاح في حملة بيبسي Play Never Stops.

7- أنطوان غريزمان، برشلونة

إجمالي الأرباح: 33 مليون دولار

الأجر: 28 مليون دولار

حملات الدعاية: 5 مليون دولار

منذ الظهور الأول المخيب للآمال للاعب الفرنسي في برشلونة الموسم الماضي، انتشرت شائعات بأن النادي يتفاوض على مبادلته مع باريس سان جيرمان مقابل نيمار، وذلك بناءً على طلب ميسي.

غريزمان هو معجب كبير بنادي كرة السلة الأميركي Brooklyn Nets، وغالبًا ما يتنقل عبر الولايات المتحدة لمشاهدة المباريات، ويعلن دعمه الكبير للفريق على وسائل التواصل الاجتماعي. حتى أن نجم الفريق كيفين ديورانت دعم برشلونة في كشف النقاب عن تغيير زي غريزمان من رقم 17 إلى رقم 7 قبل موسم 2020-2021. في يناير/شباط الماضي، أطلق غريزمان مجموعة Grizi Esports للمنافسة في الألعاب الإلكترونية FIFA و Fortnite و CS: Go و Rainbow Six.

8- غاريث بيل، ريال مدريد

إجمالي الأرباح: 29 مليون دولار

الأجر: 23 مليون دولار

حملات الدعاية: 6 مليون دولار

يواصل بيل خلافه مع المدرب زين الدين زيدان، وهو أغلى لاعب احتياطي في الرياضة في الوقت الحالي. لعب في اثنتين فقط من آخر 11 مباراة في الدوري الإسباني، ثم تم استبعاده من فريق دوري أبطال أوروبا المكون من 24 لاعباً في أوائل أغسطس/آب الماضي. كما أنه يحب ممارسة الغولف بشكل كبير وقد أعلن عن منتجات وفعاليات شركة أدوات رياضة الغولف الأميركية Taylor Made على وسائل التواصل الاجتماعي.

9- روبرت ليفاندوفسكي، بايرن ميونخ

إجمالي الأرباح: 28 مليون دولار

الأجر: 24 مليون دولار

حملات الدعاية: 4 مليون دولار

نتيجة لجائحة كوفيد-19، قررت France Football ، الجهة المنظمة لجائزة الكرة الذهبية، إلغاء الجائزة الفردية لأفضل لاعب في العالم. ما حال دون حصول ليفاندوفسكي الذي كان المرشح الأوفر حظًا للفوز من الحصول عليها. وعبر المسابقات جميعها، ساهم المهاجم البولندي بشكل مباشر في تسجيل 65 هدفًا لبايرن هذا الموسم (55 هدفًا و10 تمريرات حاسمة في 47 مباراة). وفي دوري أبطال أوروبا، سجل هدفًا في المباريات جميعها حتى المباراة النهائية ضد فريق باريس سان جيرمان والتي فاز فريقه فيها بفرق هدف واحد سجله اللاعب كينغسلي كومان. وخارج الملعب، يعد ليفاندوفسكي واحد من أشهر الرياضيين على منصة TikTok مع 2.4 مليون متابع.

10- دافيد دي خيا، مانشستر يونايتد

إجمالي الأرباح: 27 مليون دولار

الأجر: 24 مليون دولار

حملات الدعاية: 3 مليون دولار

أجر دي خيا البالغ 25 مليون دولار يجعله حارس المرمى الأعلى أجرا في العالم. في يوليو/تموز الماضي، ظهر أمام المرمى في المباراة الـ 400 له، في عامه التاسع مع مانشستر يونايتد، وحطم الرقم القياسي للنادي في سد الكرة ومنع تسجيل الأهداف. تزوج المغنية والممثلة الإسبانية الشهيرة إيدون في عام 2010، وكثيراً ما يروج لعملها على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

المنهجية

لإعداد القائمة، تحدث فريق فوربس الأميركية مع الأندية ووكلاء اللاعبين والرعاة التجاريين وخبراء كرة القدم في الولايات المتحدة وأوروبا. تم تحويل جميع الأرقام إلى الدولار الأميركي وتشمل: أجور كرة القدم لموسم 2020-2021، والمكافآت وحملات الدعاية. ويستثني من ذلك رسوم التحويل، كما إن الأرباح المذكورة قبل استقطاع الضرائب.