الدجاجة “ليكسي” تشعل مواقع التواصل في مصر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 38 دقيقة

اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي في مصر بموجة تفاعل غير مسبوقة بسبب دجاجة تدعى ” ليكسي” .

واقعة مثيرة جذبت أنظار رواد شبكات التواصل الاجتماعي في مصر التي امتلأت بردود فعل حول خبر مفاده خضوع دجاجة لعملية جراحية لتركيب شريحتين و6 مسامير، لعلاج كسر أصابها نتيجة السقوط من أعلى.

القصة الغريبة أوردت جريدة الوطن المصرية تفاصيلها حيث قالت: “مارك فبيان، سويسري الجنسية، يعيش في مدينة مرسى علم، وهوايته تربية الدجاج إلى درجة تجعله يخشى ذبحها أو رؤيتها تتألم، لذا حينما تعرضت (ليكسي)، دجاجته المفضلة أو صديقته كما يلقبها، إلى كسر في قدميها نتيجة سقوطها من فوق سطح فيلته، قرر أن ينقذها بجراحة عاجلة”.

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وأضافت الصحيفة نقلا عن الطبيب البيطري، الدكتور محمد أحمد، طبيب الدجاجة المعالج، قوله إنه استقبل “ليكسي في حالة حرجة غير قادرة على الحركة، وهو ما وضع مارك، في حالة نفسية سيئة”، مضيفا: “قال لي اتصرف أنا عايز أعالجها عشان تقدر تمشي من تاني وماتحسش بأي ألم، وعرض عليا لو العملية مانجحتش ماسبهاش تتألم لحد ما تموت وأموتها بالقتل الرحيم بعد ما أخدرها، وخضعت (ليكسي)، لعملية تركيب شريحتين و6 مسامير، وهي الآن تتلقى علاجها الطبيعي لمدة 3 أشهر”.

وأوضحت الصحيفة أن “ليكسي واحدة من دجاجتين يقوم مارك بتربيتهما داخل الفيلا، ويقدم لهما نظاماً غذائياً صحياً، بتناول وجبتين يومياً، وتتنوع الوجبتين بين الخضار الصحي كالخس والجرجير والفاكهة الطازجة والبلح والتفاح والعنب والكمثرى”.

كما قال الطبيب المعالج: “عندما استقبلت مارك في العيادة شدني الفضول أن أتابع تفاصيل حياته مع الفرخة، ولقيت أنه بيمشيها في حديقة الفيلا، وفيه حوض الفرخة بتلعب فيه ومكان مخصص تعمل فيه الحمام ومكان نضيف بتاكل فيه، ده غير فرش مخصص للنوم عليه”.

العملية الجراحية التي أجريت للدجاجة، استغرقت ساعتين في عيادة بيطرية في مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، وتكلفت نحو ٨ آلاف جنيه مصري، وأجرها الدكتور محمد أحمد والدكتورة إيمان أبوالمجد، طبيبان بيطريان، بحسب صحف محلية.