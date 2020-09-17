تراند اليوم : جزاء نجاح أبو العروسة .. كمال منصور يقدم دعوة قضائية ضد منتج العمل لهذا السبب

كشف المخرج كمال منصور مخرج مسلسل “أبو العروسة” عن اتخاذه للطرق القانونية وتقديمه لشكوى ضد منتج العمل.

حكى منصور عبر حسابه على Facebook موضحا ما حدث، مؤكدا على اعتزازه بالمسلسل وأنه لم يرغب في أن تصل الأمور لهذا الحد.

قال: “توضيح للأصدقاء والعاملين بالميديا والسادة المشاهدين “جزاء نجاح مسلسل أبو العروسة هو جزاء سمنار”، اعتز بأبوالعروسة وهو قريب لقلبي لدرجة توقيعي علي الجزء الثاني فورا بدون أي مفاوضات أو محاولة استغلال نجاح الجزء الأول في الاتفاقات المادية وابديت مرونة وتساهل وتعاون يشهد به الجميع وحتي بعد أن تأخرت الدفعات مرة واثنان وعشرة لم أرغب في الشوشرة علي نجاح المسلسل وفضلت أن تظل ذكرى العمل طيبة لدى الجمهور وألا ترتبط أسماء صناعه بأى مشاكل .. فقد كنت أصدق كل الحيل والأكاذيب والوعود من إبراهيم حمودة منتج المسلسل”.

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تابع: “ولم أشك لحظة في كلامه لأنه ليس من الطبيعي بعد كل هذا النجاح وكل هذا التعاون أن يكون هذا جزائي وخاصة مع تأكيده بسوء أحواله المادية وأنه لم يتقاضي اية أموال من قناة dmc وصدقته وقلت إنه بالتأكيد يمر بأزمات مادية كحال معظم العاملين بالصناعة في الفترة الأخيرة والتي هي ظروف قهرية نقدرها جميعا كصناع”.

أكمل: “وأثرت بيني وبين نفسي الصمت وعدم إثارة المشاكل ولكن عندما نما إلي علمي وتأكدت من أنه بالفعل يقوم بتصوير مسلسل جديد ويحضر لفيلم سينمائي آخر واجهته بذلك وهنا بدأ التهرب مني وعدم الرد فلم أجد حلاً إلا المطالبة بحقي وهو من اضطرني إلي اللجوء إلي الطرق القانونية وشكوته وهو ما لا كنت أود فعله خصوصا مع عمل ناجح مثل أبو العروسة استمتعت بتنفيذه وبردود أفعاله بعد عرضه”.

مسلسل “أبو العروسة” من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.