تراند اليوم : بعد أزمتها الأخيرة .. رضوي الشربيني بالأبيض والأسود علي إنستجرام – صور

أحيلت الإعلامية رضوى الشربيني إلى التحقيق قبل ثلاثة أيام، إثر تصريحاتها المثيرة للجدل حول المحجبات وغير المحجبات، ولم تظهر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي طوال الـ72 ساعة السابقة على غير عادتها.

وفي أول ظهور لها عبر حسابها على Instagram، شاركت الشربيني صورًا جديدة لها وهي ترتدي بدلة من اللونين الأبيض والأسود وكتبت معلقة باقتضاب: “أبيض وأسود”.

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كانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدرت قرارا بفتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في برنامجها “هي وبس” وحديثها عن غير المحجبات.

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كانت رضوى الشربيني وجهت رسالة للفتيات اللواتي يرغبن في خلع الحجاب عبر برنامجها “هي وبس”.

قالت رضوى: “لكل الفتيات اللواتي يرغبن في خلع الحجاب، لا تقوموا بذلك، أنتن أفضل مني ومن أي فتاة غير محجبة يستقوى عليها شيطانها، لا تنخدعوا أمام المغريات وتمسكوا بحجابكن”.

يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني بدأت تقديم الموسم الخامس من برنامجها “هي وبس” على “cbc سفرة” في 13 أغسطس الماضي.