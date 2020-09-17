تراند اليوم : زي القمر .. إتفرج علي لوك منة شلبي الجديد

انشغلت الفنانة منة شلبي خلال الفترة الماضية في تصوير فيلم “النمس والأنس” مع الفنان محمد هنيدي.

ظهرت منة في الصور التي انتشرت من كواليس الفيلم بشعر غامق، ويبدو أنها قررت تغيير اللوك بعدما انتهت من التصوير.

Advertisements

نشر مصفف الشعر سامح الخولي، فيديو لمنة بعدما قامت بتغيير لون شعرها وصففته بطريقة ناعمة، ووضح من الفيديو سعادتها باللوك الجديد.

يذكر أن فريق عمل فيلم “النمس والأنس” انتهوا من تصويره أمس.

فيلم “النمس والأنس” بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وصابرين ومحمود حافظ من إخراج شريف عرفة.