تراند اليوم : ميس حمدان تستعد لطرح أغنية باللهجة الخليجية – فيديو

تستعد الفنانة ميس حمدان لطرح أغنية جديدة باللهجة الخليجية.

كشفت ميس عن تعاونها مع المنتج نصر محروس في الأغنية التي تحمل اسم “صح صح”.

نشرت ميس عبر حسابها على Instagram فيديو لها ظهرت فيه مع محروس وكتبت: “سعيدة جدا جدا بالتعاون مع المنتج الكبير صانع النجوم أستاذ نصر محروس في الأغنية الخليجية ( صح صح ) وإن شاء الله تكون فاتحه خير علينا وتعاون مثمر وربنا يكتبلنا النجاح .. إن شاء الله الأغنيه سيتم طرحها بعد أيام و يا رب تعجب كل المتابعين في الخليج والمغرب العربي والوطن العربي أجمع”.

يُذكر أن ميس طرحت منذ 5 سنوات أغنية خليجية بعنوان “ما أريده”، وهي من كلمات أحمد علوي، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع هشام السكران.