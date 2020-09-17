فن ومشاهير

تراند اليوم : المخرج حسام الحسيني ينفي إصابته بفيروس كورونا

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سماح محمد 0 تبليغ

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علّق المخرج المصري ​حسام الحسيني على خبر اصابته بفيروس ، نافيا بدوره ذلك، واستغرب سبب اطلاق الإشاعة وتداولها.
وكتب الحسيني على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “أنا زي الفل ومفيش أي حاجة.. الخبر ده كل الصحفيين بعتهولي.. مش عارف مين ده وجايب الخبر منين وبينشره على أي أساس”.
الجدير ذكره ان حسام الحسيني تولى مؤخرا اخراج كليب اغنية الفنان المصري حكيم “صحاب أونطة” ، وكان ايضا قد عاد حسام الحسيني مع الفنان المصري محمد رمضان مؤخرا من دبي، بعد تصوير فيديو كليب “يا حبيبي” مع النجم الفرنسي مايتري جيمس.

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